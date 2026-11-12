У Львові комплекс басейнів СКА, який відкрили після реконструкції наприкінці лютого, знову планують ремонтувати. Цього разу на роботи передбачили 53,1 млн грн. За ці гроші хочуть облаштувати безбар’єрний простір для людей з інвалідністю та інших маломобільних відвідувачів. Навчально-спортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України оголосила тендер на капітальний ремонт комплексу плавальних басейнів на вул. Клепарівській, 39а. Інформація про закупівлю оприлюднена в системі Prozorro.

Згідно з тендерною документацією, підрядник має оновити вхідну зону, центральний хол і коридори. Зокрема, передбачена заміна плитки та підлоги, ремонт сходів, оновлення стін і стель, встановлення нових дверей та освітлення. Очікувана вартість робіт становить 53,1 млн грн. Аукціон запланований на 30 листопада 2026 року. Завершити капітальний ремонт переможець тендеру має до кінця 2027 року.

Що відомо про попередню реконструкцію басейну СКА?

Це вже не перша закупівля на ремонт комплексу басейнів СКА. У серпні 2025 року Навчально-спортивна база літніх видів спорту оголосила тендер на поточний ремонт відкритого 50-метрового, критого 25-метрового та стрибкового басейнів. Єдиним учасником торгів стало ТОВ «Вельт Капітал». Компанія запропонувала виконати роботи за 10,6 млн грн і стала переможцем закупівлі.

До слова, раніше журналісти неодноразово повідомляли про завищені ціни на будівельні матеріали, закладені у кошториси компанії «Вельт Капітал».

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Наприкінці лютого 2026 року після реконструкції у Львові відкрили 25-метровий басейн СКА. Його назвали найбільшим безбар’єрним басейном міста. Зокрема, для людей, які користуються кріслами колісними, встановили підйомник із дистанційним керуванням, що дозволяє самостійно спускатися у воду.

Оновлений комплекс передусім призначений для реабілітації ветеранів, однак відвідувати його також можуть мешканці громади та школярі. Загальна площа басейнового комплексу становить 2700 м².

Крім того, на модернізацію об'єкта Львівська міська рада спрямувала 8 млн грн субвенції. За ці кошти оновили інженерні мережі, вентиляцію, дах, душові та роздягальні.