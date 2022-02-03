Батьки не вірять, що їхні сини скоїли самогубство, і влаштували мітинг, щоб домогтися справедливого розслідування цих справ

Батьки, чиї діти загинули під час служби в армії, влаштували акцію «Мітинг справедливості» під стінами Офісу президента. Кілька десятків людей у четвер, 3 лютого, вийшли під будівлю ОП з портретами загиблих та плакатами «Наших дітей вбили – хто відповідатиме?», «Вимагаю справедливості!», «Влада, покарайте винних», «Поверніть честь невизнаним героям», повідомило «Суспільне».

«Рік тому мій син проходив строкову службу в Черкаській області. Рік тому мені повідомили, що мій син загинув. Моя дитина була понівечена. Все вказує на те, що це вбивство, але справа не ведеться. Я хочу справедливого розслідування. За це ніхто не поніс покарання: не притягнули ні командира, ні начальника караула, нікого. Одні відбулися виговорами, хоча в тій частині за два роки загинули два хлопчики», – розповіла учасниця акції Наталія Нечипорук.

За її словами, за інформацією, яку надали військові, хлопець загинув через «навмисне самоушкодження з гвинтівки, хоча син стояв з автоматом».

Наталія Нечипорук з Хмельницької області на акції «Мітинг Справедливості», на якій виступали родини військових, які загинули під час служби pic.twitter.com/J1OWWrBG5R — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) February 3, 2022

Віктор Петрик — один з учасників «Мітингу Справедливості». Його ініціювали родини, в яких діти загинули під час проходження служби, вони вимагають зупинити «свавілля командирів» pic.twitter.com/j19OpOBZni — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) February 3, 2022

Родичі загиблих заявляють, що неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу президента, але ніхто досі не покараний. Тепер батьки загиблих солдатів об’єдналися у громадську організацію «Родини нескорених», щоб домогтися справедливості і зупинити свавілля командирів.

За словами організаторів мітингу, їхня мета – привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до подій у військових частинах, поновлення розслідування кримінальних справ та покарання винних за загибель їхніх дітей.

Серед учасників акції також є батьки військовослужбовців, які загинули у 2018-2019 роках у військовій частині Нацгвардії 3021, де служив Артемій Рябчук, який 26 січня відкрив стрілянину на заводі «Південмаш» та вбив п’ятьох людей.

Більше про Артемія Рябчука читайте у нашій статті.