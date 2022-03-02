США продовжують тиснути на Росію новини санкціями за вторгнення в Україну. Так, Сполучені Штати Америки, зокрема, закрили свій повітряний простір для російських літаків, повідомив американський президент Джо Байден.

«Сьогодні ввечері я оголошую, що ми приєднуємося до наших союзників у питанні закриття американського повітряного простору для всіх російських польотів, подальшої ізоляції Росії та додаткового тиску на її економіку», – сказав Президент.

Також США посилять тиск на олігархів, які підтримують президента Росії Владіміра Путіна.

«Сьогодні ввечері я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам, які заробили мільярди доларів на цьому жорстокому режимі: “Більше не треба”. Міністерство юстиції США збирає спеціальну цільову групу для розслідування злочинів російських олігархів», – сказав американський лідер.

«Ми об'єднуємося з європейськими союзниками, щоб знайти та заарештувати їхні яхти, їхні розкішні апартаменти, їхні приватні літаки. Ми прийдемо за вашими незаконно нажитими статками», – пригрозив він.

Додамо, що раніше санкції проти російських олігархів і пропагандистів ввів Євросоюз. Також всі країни ЄС закрили повітряний простір для всіх російських літаків, включно з приватними.