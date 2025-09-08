Каспер Юлманд найбільших успіхів досяг зі збірною Данії

Новим головним тренером «Байєра» став данський фахівець Каспер Юлманд, повідомляє офіційний сайт «фармацевтів». 53-річний наставник на своїй посаді замінив нідерландця Еріка тен Хага, який був звільнений 1 вересня через провальні результати команди. Угода з Каспером підписана до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, Юлманд розпочав тренерську кар’єру в данському «Люнгбю» влітку 1998 року. Також очолював місцевий «Норшелланн» і німецький «Майнц». Найбільше відомий по роботу зі збірною Данії (2020-2024), з якою виходив до півфіналу Євро-2020.

До слова, після 2-х турів «Байєр» у турнірній таблиці Бундесліги посідає 12-ту сходинку, маючи у своєму доробку лише одне очко.