Еріка тен Хага звільняють вже з другої команди поспіль

Головний тренер «Байєра» Ерік тен Хаг достроково покинув свою посаду, повідомляє офіційний сайт «фармацевтів». 55-річний нідерландський фахівець встиг провести біля керма леверкузенців лише три матчі – вибив у Кубку Німеччини нижчоліговий «Гросашпах» (4:0), стартував з поразки «Хоффенхайму» (1:2) у Бундеслізі і звів до нічиєї дуель з «Вердером» (3:3), перемагаючи у більшості по ходу зустрічі 3:1.

Саме результат останнього матчу став останньою краплею і змусив керівництво клубу розірвати співпрацю з тен Хагом. Спортивний директор Саймон Рольфс зазначив, що це «нелегке рішення», а генеральний директор Фернандо Карро додав, що воно було ухвалено «для досягнення найкращих результатів».

Найближчим часом тренувальний процес і підготовку команди до матчів забезпечуватимуть асистенти нідерландського фахівця, які виконуватимуть обов’язки на тимчасовій основі.

Нагадаємо, тен Хаг очолив «Байєр» 26 травня після невдалого періоду в «Манчестер Юнайтед», де його критикували за відсутність стабільності й провальні виступи в АПЛ. Також він встиг попрацювати в Нідерландах з «Гоу Ехед Іглз», «Утрехтом» та «Аяксом», а також керував резервною командою «Баварії».