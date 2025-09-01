«Байєр» звільнив головного тренера, який провів на посаді лише три матчі
Леверкузенці вже на старті сезону вирішили попрощатись зі своїм наставником
Головний тренер «Байєра» Ерік тен Хаг достроково покинув свою посаду, повідомляє офіційний сайт «фармацевтів». 55-річний нідерландський фахівець встиг провести біля керма леверкузенців лише три матчі – вибив у Кубку Німеччини нижчоліговий «Гросашпах» (4:0), стартував з поразки «Хоффенхайму» (1:2) у Бундеслізі і звів до нічиєї дуель з «Вердером» (3:3), перемагаючи у більшості по ходу зустрічі 3:1.
Саме результат останнього матчу став останньою краплею і змусив керівництво клубу розірвати співпрацю з тен Хагом. Спортивний директор Саймон Рольфс зазначив, що це «нелегке рішення», а генеральний директор Фернандо Карро додав, що воно було ухвалено «для досягнення найкращих результатів».
Найближчим часом тренувальний процес і підготовку команди до матчів забезпечуватимуть асистенти нідерландського фахівця, які виконуватимуть обов’язки на тимчасовій основі.
Нагадаємо, тен Хаг очолив «Байєр» 26 травня після невдалого періоду в «Манчестер Юнайтед», де його критикували за відсутність стабільності й провальні виступи в АПЛ. Також він встиг попрацювати в Нідерландах з «Гоу Ехед Іглз», «Утрехтом» та «Аяксом», а також керував резервною командою «Баварії».