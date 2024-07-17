Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль із бельгійським колегою Александером Де Кроо уклали низку угод

Бельгія виділить 150 млн євро для відбудови України. Країна профінансує проєкти з відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури. Про це у середу, 17 липня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Відповідні угоди під час онлайн-зустрічі підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та його бельгійський колега Александер Де Кроо. Зокрема, гроші спрямують на відновлення енергетичної та соціальної інфраструктури у Київській і Чернігівській областях.

«Підписана угода спрощує реалізацію наших спільних програм і проєктів, сприятиме відновленню, економічному і соціальному розвитку нашої держави. Також згідно з угодою, Бельгійська агенція розвитку Enabel відкриє своє представництво в Україні», – розповів Денис Шмигаль.

Як пише «Бабель» із посиланням на бельгійське інформаційне агентство Belga, першу частину грошей у розмірі 20 млн євро спрямують на відновлення енергетичних обʼєктів у Києві. Зокрема, йдеться про лікарні. Крім того, частина грошей піде на облаштування укриттів в українських школах.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 28 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Згідно з підписаним документом, Бельгія зобов’язується надавати підтримку Україні впродовж десяти років. У 2024 році Україна має отримати військової допомоги від Бельгії на суму 977 млн євро.