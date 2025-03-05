У поточному розіграші найпрестижнішого єврокубка залишилось лише два українці

У середу, 5 березня, португальська «Бенфіка» в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийматиме іспанську «Барселону». Гра відбудеться в Лісабоні на арені «Ештадіу да Луж» і розпочнеться о 22:00. Головним арбітром матчу стане німець Фелікс Цвайєр.

«Бенфіка», у складі якої виступає український голкіпер Анатолій Трубін, у турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів фінішувала на 16-й сходинці й потрапила до стикових матчів, де за сумою двох зустрічей пройшла французький «Монако» (1:0, 3:3). Своєю чергою «Барселона» стала другою в основній стадії найпрестижнішого єврокубка та напряму вийшла до 1/8 фіналу.

Суперники вже зустрічались у поточному сезоні Ліги чемпіонів і тоді «Бенфіка» поступилася «Барселоні» з рахунком 4:5 – каталонці вирвали перемогу в компенсований арбітром час. Загалом у десяти очних матчах чотири рази перемагали іспанці, тоді як португальці тріумфували лише двічі (востаннє у 2021 році з розгромним рахунком 3:0). Ще чотири поєдинки завершилися нічиєю.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Барселону». На перемогу каталонців дають 1,85, тоді як успіх «Бенфіки» оцінюють у 3,80. Нічия котирується у 4,25. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,41, тоді як тотал менше 2,5 – 2,92. Найбільше голів у «Барселони» чекають від поляка Роберта Лєвандовскі (1,80) та бразильця Рафіньї (2,00). В «Бенфіці» відзначитись можуть грек Вангеліс Павлідіс (2,00) та турок Керем Актюркоглу (2,80).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Бенфікою» та «Барселоною»

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