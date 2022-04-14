Пошук вакансій та житла за кордоном з Europa.jobs

Європа та світ відкрили свої кордони для українців. Знайти притулок, роботу та й взагалі облаштуватися непросто. Адже більшість людей не володіють іноземною мовою, не мають рідних чи друзів за межами нашої країни, тому все частіше шукають потрібну інформацію в інтернеті. «Допомога біженцям з України», «житло для переселенців за кордоном», «робота у країнах Європи», «жінки на ринку праці в Польщі» — ось чи не найпопулярніші запити у пошуковику. І хоча такі країни як Польща, Німеччина чи Великобританія ще до початку воєнних дій вабили наших громадян вигідними умовами роботи, не кожен наважувався «їхати у світи». Та доля внесла свої корективи в життя кожного, тож якщо і ви у пошуку потрібної інформації, рекомендуємо сайт Europa.jobs, який має безліч переваг у порівнянні з платними та не завжди надійними агенціями з пошуку роботи та житла за кордоном.

Сайт Europa.jobs функціонує дев'ятьма мовами, серед яких і українська. Створений він був ще до початку війни, тож вже має напрацьовану базу необхідної інформації. Якщо говорити про пошук роботи, то на сайті є пропозиції не лише від агенцій, а й від окремих європейських роботодавців, які можуть безкоштовно додавати вакансії для українських працівників. Та головна перевага Europa.jobs в тому, що всі роботодавці ретельно перевіряються. Тут є робота і для сімейних пар, з житлом, з транспортом, без досвіду чи навіть знання мови в різних країнах: Польщі, Німеччині, Великобританії, Франції та Нідерландах.

В Польщі найактуальнішими є виробничі спеціальності, також роботу пропонують на будівництві. Потрібні і люди з дипломом, зокрема медсестри та навіть лікарі. В Німеччині схожа ситуація: шукають працівників на завод, садівників, електриків, доглядальниць, кухарів. У Франції потрібні няні та прибиральниці, а у Великобританії — працівники на ферми та медичний персонал. Якщо ж ви вирішили їхати в Нідерланди, то можна знайти сезонну роботу в теплицях або працювати на складі, будівництві, в готелях. А ще тут потрібні зварювальники, водії, електрики та навіть офісні працівники. Звісно, без знання англійської не обійтись, але зарплати теж відповідні.

Europa.jobs активно допомагає біженцям з України і в інформаційному плані. На порталі розміщено чимало статей із порадами щодо перебування в Європі, зокрема, в Польщі, адже більша частина вимушених переселенців їдуть саме до нашої Західної сусідки. На сайті дізнаєтесь, як відкрити рахунок у польському банку, отримати медичне страхування, про нюанси податкової системи, допомогу від держави, яка вас приймає, про статус біженця та багато іншого.

А ще Europa.jobs підтримує Україну! Адже розробники інтернет-порталу створили спеціальну сторінку, де європейці мають можливість запропонувати житло для біженців, безкоштовно розмістивши оголошення. Вже є пропозиції з Кракова, Вроцлава та інших польських міст.

Аби не пропустити вигідну пропозицію роботи, можна встановити безкоштовний мобільний додаток Europa.jobs або ж зареєструватись на сайті вказавши свої контактні дані та роботу, яку ви шукаєте. Це буде вашим своєрідним резюме, тож коли з’являться відповідні вакансії, ви отримаєте сповіщення. Заходьте на Europa.jobs та переконайтесь, що це безпечний пошук роботи, житла та необхідної інформації.