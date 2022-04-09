Качинський заявив, що Польща не співпрацюватиме з Угорщиною так, як раніше, доки її лідер не змінить ставлення до війни в Україні

Віце-прем'єр уряду Польщі та лідер керівної партії «Право і Справедливість» Ярослав Качинський заявив, що Польща не співпрацюватиме з Угорщиною як раніше, доки її лідер не змінить ставлення до війни в Україні, розв’язаної Росією. Про це він сказав у інтерв'ю Plus Radio, повідомляє видання «Новое Время».

За словами Качинського, до парламентських виборів в Угорщині він утримувався від оцінки поведінки прем'єр-міністра Віктора Орбана, але зараз називає її «однозначно негативною».

«Коли Орбан каже, що не бачить того, що сталося в Бучі, йому треба порадити звернутися до офтальмолога. Я думаю, що Орбан сподівається зіграти роль у завершенні цього конфлікту. Але, на мою думку, це повністю глухий кут», – сказав польський політик.

Він наголосив, що Польща не зможе співпрацювати з Угорщиною як раніше доти, доки позиція її лідера щодо війни РФ проти України не зміниться.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України Віктор Орбан відмовився надавати Києву озброєння, заборонив транзит зброї через територію своєї країни та не підтримав ембарго на російські нафту та газ. Також Будапешт заявив про готовність платити за російський газ у рублях. Попри це, Угорщина одна з 15 країн, які прийняли найбільшу кількість українських біженців.

ЄС планує зменшити фінансування Угорщини через порушення норм верховенства права.

Нагадаємо раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що вважає позицію Орбана заграванням із Росією і зазначив, що прем'єру Угорщини доведеться обрати між РФ та рештою світу.

Після того, як світом розійшлися фотографії геноциду в Бучі, який вчинили російські військові щодо цивільних, прем’єр Угорщини Віктор Орбан вимагав у Володимира Зеленського доказів справжності цих фото.