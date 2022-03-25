Президент України Володимир Зеленський відверто виступив перед європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із проханням визначитися, на чиїй він стороні. Це звернення пролунало під час виступу українського президента на засіданні Європейської ради в ніч на п’ятницю, 25 березня.

Перед зверненням до Орбана Зеленський сказав, що багато країн ЄС підтримують Україну, а з тими, які не підтримують, можна домовитися. Назвавши всі країни, він звернувся до угорського прем’єр-міністра.

«Ви маєте самі вирішити, за кого ви. Ви суверенна держава. Я був у Будапешті. Я обожнюю ваше місто. Я був багато разів – дуже красиве, дуже душевне. І такі самі люди. У вас були трагічні моменти в житті. Я був на вашій набережній. Я бачив цей меморіал... Взуття на річці Дунай. Про масові вбивства. Я був зі своєю сім’єю. Послухай, Вікторе, знаєш, що відбувається в Маріуполі? Будь ласка, якщо зможеш, сходи на свою набережну. Подивись на те взуття. І ти побачиш, як масові вбивства можуть повторюватись у сучасному світі. І це сьогодні робить Росія. Те саме взуття. У Маріуполі – там такі самі люди. Дорослі і діти. І дідусі, і бабусі. І їх там тисячі. І цих тисяч вже немає. А ти вагаєшся, запроваджувати санкції чи ні? Вагаєшся, пропускати зброю чи ні? Вагаєшся, торгувати з Росією чи ні? Немає часу вагатися. Час уже вирішувати», – сказав Зеленський.

Він також вказав Європейському Союзу на запізніле запровадження санкцій проти Росії і закликав не запізнюватися із вступом України до ЄС.

Нагадаємо, 24 березня Зеленський також виступив на саміті НАТО. Серед іншого, він закликав НАТО надати Україні один відсоток від усіх їхніх танків і один відсоток літаків. Згодом прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон заявив, що передача танків і літаків Україні є дуже складною.