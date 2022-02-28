Угорщина відмежувалася від підтримки України у боротьбі з російською армією

Угорщина не тільки відмовляється надати Україні зброю для боротьби з російським агресором, але й не погодиться на транзит летальної зброї через свою територію. Про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто під час візиту до Косово 28 лютого, повідомляє Reuters.

Таке рішення урядовець пояснює турботою про безпеку Угорщини, яка межує з Україною.

«Причина прийняття цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій. Ми повинні забезпечити безпеку Угорщини... щоб ми не втягувалися в цю війну», — сказав Сіярто після зустрічі з міністеркою закордонних справ Косово Донікою Гервалла.

Нагадаємо, надати Україні летальну зброю погодилася навіть Німеччина, яка спочатку була проти цього. У неділю, 27 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз вирішив профінансувати придбання і доставку зброї для України.