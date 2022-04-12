Посольство України вже заявило, що хоче орендувати будівлю

У понеділок Державне казначейство Польщі взяло у свою власність комплекс будівель, які належали Радянському Союзу, а згодом – Росії. Про це повідомляє сайт LB.ua з посиланням на видання Gazeta.pl.

Комплекс будівель на вул. Сікорського (Sikorskiego) 100 у Варшаві відомий як «Szpiegowo», що можна перекласти як «селище шпигунів». У часи СРСР будинки були заселені працівниками російського посольства та торгових представництв, побудованих за угодою про обмін землі на комерційні представництва, підписаною з СРСР 1974 року.

У 1992 році Міністерство закордонних справ Польщі вирішило, що росіяни користуються деякими земельними ділянками всупереч домовленостям 1970-х років, тому вони мають «терміново перейти до Державного казначейства».

У 2016 році Окружний суд у Варшави виніс рішення про повернення будівлі у власність Польщі, однак Росія оскаржувала таке рішення.

У понеділок, 11 квітня мер Варшави Рафал Тшасковський разом з судовими виконавцями увійшли в будівлю.

«Кожне приміщення знесене і розібране. Здається, що тільки несучі стіни придатні. Навіть кабелі ліфтів перерізали», – написав мер Варшави у Facebook.

Рафал Тшасковський пообіцяв, що місто облаштує тут квартири для біженців з України. Він також додав, що рішення про передачу будівлі «безпосередньо пов'язане з агресією Росії проти України».

Своєю чергою, посол України Андрій Дещиця у понеділок подав ноту до МЗС, в якій висловив зацікавленість в оренді комплексу будівель.

«Ми будемо вирішувати, що там буде в майбутньому – це обов’язково буде служити українцям та Україні», – наголосив посол.

Нагадаємо, що Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами держави-терориста Росії та визнав її президента Владіміра Путіна воєнним злочинцем.