Польща рішуче засуджує воєнні злочини, злочини проти людства та акти геноциду, вчинені на території суверенної України збройними силами російської федерації, та визнав Владіміра Путіна воєнним злочинцем. Таку резолюцію ухвалив польський парламент на своєму засіданні у середу, 23 березня, повідомляє «Польське радіо».

Резолюцію було ухвалено шляхом акламації, тобто, без поіменного голосування.

«Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, воєнні злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами російської федерації разом із союзниками за наказом військових командувачів під безпосереднім підпорядкуванням президента Владіміра Путіна», – йдеться в резолюції.

Польські парламентарі закликали усі держави, які визнають суверенітет, територіальну цілісність та право на самовизначення України, всіма засобами підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді та Міжнародному кримінальному суді, а також використовувати свої повноваження в будь-яких міжнародних організаціях, членами яких вони є, з метою притягнення до відповідальності Владіміра Путіна, членів Ради безпеки Росії та командувачів збройними силами РФ за вчинення цих злочинів.

«Загальнодоступні докази цих злочинів доводять визнання Владіміра Путіна Сеймом Республіки Польща та міжнародною спільнотою військовим злочинцем», – сказано в ухвалі.

Нагадаємо, що раніше сьогодні США офіційно визнали, що Росія скоює воєнні злочини в Україні. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російські війська спричиняють численні руйнування, а також загибель цивільних мешканців.