Ця модель відповідає четвертому рівню автономності керування

У Мадриді на тестовий маршрут вийшов безпілотний мікроавтобус, який був повністю вироблений в Іспанії, передає муніципальна транспортна компанія EMT.

Цей електричний мікроавтобус курсує по маршруту довжиною 1,8 кілометра навколо озера в парку Каса-дель-Кампо та налічує 6 зупинок. Він курсуватиме з 12:00 до 17:00 у будні дні з 15 вересня до 24 жовтня, а проїзд безплатний.

Система включає сенсори, які в режимі реального часу сканують та аналізують дані: прискорення, напрямок руху, швидкість, чи відчинені двері, чи висунуто пандус. У салоні мікроавтобуса вміщається 12 пасажирів.

Ця модель відповідає четвертому рівню автономності керування. Це означає, що автомобіль може рухатися автономно, але лишається можливість присутності водія для окремих ситуацій.

Цей автобус розпізнає дорожню ситуацію, світлофори та пішоходів, тому відповідно самостійно визначає, коли прискорюватися, повертати та гальмувати. Проте водночас за рухом автобуса спостерігає оператор, який за потреби може втрутитися і, наприклад, екстрено відчинити двері або навіть зупинити транспорт.