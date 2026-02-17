Біатлонна естафета, слалом та фристайл: де виступатимуть українці на Олімпіаді-2026 18 лютого
Медальні комплекти розігруватимуться у трьох дисциплінах
Українські спортсмени продовжують боротьбу на зимовій Олімпіаді-2026, яка до 22 лютого 2026 року відбуватиметься в італійських Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. 18 лютого «синьо-жовті» змагатимуться у біатлоні, лижних перегонах, слаломі, фристайлі та шорт-треку.
Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2026, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.
Розклад змагань українців на 18 лютого:
- 10:45 – лижні перегони (командний спринт, кваліфікація, жінки; збірна України)
- 11:00 – гірськолижний спорт (слалом, перша спроба; Анастасія Шепіленко)
- 11:00 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, жінки, перша спроба; Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович)
- 11:15 – лижні перегони (командний спринт, кваліфікація, чоловіки; збірна України)
- 11:45 – фристайл (лижна акробатика, кваліфікація, жінки, друга спроба; Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович – за умови непотрапляння до топ-6 після першої спроби)
- 12:30 – фристайл (лижна акробатика, фінал, жінки, перша спроба; Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович – за умови потрапляння до топ-12)
- 14:00 – фристайл (лижна акробатика, суперфінал, жінки; Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович – за умови потрапляння до топ-6)
- 14:30 – гірськолижний спорт (слалом, друга спроба; Анастасія Шепіленко)
- 15:45 – біатлон (естафета 4x6 км, жінки; збірна України)
- 21:15 – шорт-трек (500 м, чоловіки, чвертьфінали; Олег Гандей – за умови потрапляння до когорти найкращих у попередніх забігах)
Де дивитися Олімпіаду-2026
В Україні Олімпіаду-2026 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:
- місцеві телеканали «Суспільного» («Суспільне Київ», «Суспільне Львів» тощо) та телеканал «Суспільне Спорт»;
- сайт «Суспільне Спорт»;
- «Євроспорт» (покаже усі змагання в повному обсязі – щонайменше 865 годин прямої трансляції). MEGOGO забезпечить основні телеканали мовника – «Євроспорт 1», «Євроспорт 2» та «Євроспорт» (на сайті буде доступна 4K аудіодоріжка з українським коментарем).
Нагадаємо, на зимовій Олімпіаді спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту. Україну на Іграх представлятимуть 46 атлетів, які вибороли ліцензії у 11 видах спорту: найбільше представників Україна матиме у біатлоні та санному спорті (по 10), а найменше – у скелетоні, сноубордингу і фігурному катанні (по 1).
