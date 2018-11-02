Білка та інші хвостаті друзі

Ірма з магічним поглядом та її друзі.

ZAXID.NET разомі з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати додому. Є серед них чимало хороших собак – великих і малих, кудлатих і короткошерстих, а ще – теплих і муркотливих котів, які чекають на свого господаря.

Кетті, метис лайки віком близько 1 рік. Енергійна, любить бігати та стрибати, хоча добре піддається навчанню.

Руде муркотливе створіння Мусяк. Кішечка віком до 1 року. Дуже любить лащитись та бавитись.

Руденька Мадлен – метис лайки. Вік – приблизно 1 рік. Хитра та енергійна, соціалізована, вміє гуляти на поводку, піддається навчанню.

Джуні – теж метис лайки, з окрасом, як у справжнього вовка. Слухняний, хоча помітно, що попередні господарі ним не дуже займалися. Стане вірним другом та охоронцем.

Молодий собачка Найт. Невеликого розміру, тож може жити у квартирі. Добре піддається навчанню.

Метис німецької вівчарки Берта. Гуляла собі в центрі міста, де її і відловили. Хоча на ній не було ошийника, та, за усіма ознаками, ця собачка не так давно на вулиці. Можливо, загубилася. Знає деякі базові команди.

Киця Білка, віком до 1 року. Має неповторний окрас. Муркотунка та любить бавитись м'ячиком.

Молоденька Анталія, віком до 1 року. Зворушлива красуня. Чемна, з м'якеньким хутром. Може жити у квартирі, підійде на прилаштування у сім’ю з дітьми, які люблять тварин.

Тож, якщо ви мрієте про друга, подаруйте цим неймовірним тваринам теплий дім та опіку, а вони віддячать своєю любов'ю та вірністю.

ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові; тел.: (068) 535-45-45. Ще більше тварин, що чекають на нових господарів, шукайте на сайті.

Усі фото Ірини Шелест.