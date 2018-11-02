Білка та інші хвостаті друзі
6 собак та двоє котів, які шукають господарів у ЛьвовіОльга Гринько, сьогодні2110
ZAXID.NET разомі з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати додому. Є серед них чимало хороших собак – великих і малих, кудлатих і короткошерстих, а ще – теплих і муркотливих котів, які чекають на свого господаря.
Кетті, метис лайки віком близько 1 рік. Енергійна, любить бігати та стрибати, хоча добре піддається навчанню.
Руде муркотливе створіння Мусяк. Кішечка віком до 1 року. Дуже любить лащитись та бавитись.
Руденька Мадлен – метис лайки. Вік – приблизно 1 рік. Хитра та енергійна, соціалізована, вміє гуляти на поводку, піддається навчанню.
Джуні – теж метис лайки, з окрасом, як у справжнього вовка. Слухняний, хоча помітно, що попередні господарі ним не дуже займалися. Стане вірним другом та охоронцем.
Молодий собачка Найт. Невеликого розміру, тож може жити у квартирі. Добре піддається навчанню.
Метис німецької вівчарки Берта. Гуляла собі в центрі міста, де її і відловили. Хоча на ній не було ошийника, та, за усіма ознаками, ця собачка не так давно на вулиці. Можливо, загубилася. Знає деякі базові команди.
Киця Білка, віком до 1 року. Має неповторний окрас. Муркотунка та любить бавитись м'ячиком.
Молоденька Анталія, віком до 1 року. Зворушлива красуня. Чемна, з м'якеньким хутром. Може жити у квартирі, підійде на прилаштування у сім’ю з дітьми, які люблять тварин.
Тож, якщо ви мрієте про друга, подаруйте цим неймовірним тваринам теплий дім та опіку, а вони віддячать своєю любов'ю та вірністю.
ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові; тел.: (068) 535-45-45. Ще більше тварин, що чекають на нових господарів, шукайте на сайті.
Усі фото Ірини Шелест.