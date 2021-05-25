Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня

Посольство Білорусі в Україні направило Міністерству закордонних справ ноту протесту через припинення авіасполучення з 26 травня. Про це йдеться у заяві посольства, оприлюдненій у вівторок, 25 травня.

У ноті зазначено, що білоруська сторона «з подивом» сприйняла рішення української сторони припинити авіасполучення. Білоруські дипломати називають це рішення «нічим не обґрунтованим, яке виглядає особливо абсурдним».

У посольстві скаржаться, що Україна ухвалила це рішення через загрозу для іноземних громадян, але сама не може забезпечити безпеку посольства. Ймовірно, ідеться про інцидент 22 травня — тоді у Києві затримали білоруса, який хотів перекинути мішок з гноєм до посольства.

Білоруські дипломати також вирішили нагадати, скільки через їхні пункти пропуску вʼїхало до України українців та скільки авіакомпанія «Белавіа» заплатила українській стороні за польоти на регулярних рейсах та за обслуговування в аеропортах України (14 млн доларів США).

Рішення української влади називають «авіаційною блокадою», мета якої – завдати збитків авіаційній галузі Білорусі. У посольстві сподіваються, що українська сторона повернеться «у русло шанобливих і відповідальних взаємин».

Як інформував ZAXID.NET, із середи (26 травня) з 00:00 Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення було ухвалено після того, як 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Тоді літак авіакомпанії Ryanair рейсу Афіни – Вільнюс екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.

Дії білоруських спецслужб викликали значний міжнародний резонанс. Зокрема лідери ЄС вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу та заморозили фінансову допомогу Білорусі. Крім того світове співтовариство також анонсувало нові санкції щодо прихильників режиму Олександра Лукашенка, який називає себе президентом Білорусі.