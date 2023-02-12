На будівництво військових об’єктів витратять десятки мільйонів доларів

У Гомельській області Білорусі збудують новий військовий полігон та військове містечко. Про це повідомляє моніторинговий проект Motolko.Help.

Як повідомляється, згідно з державною інвестиційною програмою на 2023 рік, у Білорусі передбачено будівництво низки нових об'єктів військової інфраструктури. Наприклад, у Гомельській області будуватимуть новий військовий полігон, лише у 2023-2025 роках. На це буде витрачено 11 млн доларів.

Також зазначається, що наприкінці травня 2022 року було оголошено створення нового (третього) оперативного командування збройних сил Білорусі – Південного. Тому будівництво в Гомельській області полігону, найімовірніше, пов'язане із формуванням нових військових частин для цього.

Нагадаємо, 7 лютого Білорусь оголосила про нові навчання поблизу Рівненщини та Волині. Водночас в ДПС України інформують, що повторний наступ російських військ з території Білорусі наразі малоймовірний. Прикордонники не фіксують там ударних угруповань, які могли б розпочати вторгнення.