Зліт МіГ-31 є однією з причин оголошення повітряних тривог по всій території України

Росія та Білорусь почали імітувати вильоти винищувача МіГ-31К, який є ймовірним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал». Зліт цього літака є однією з причин оголошення повітряних тривог по всій території України, повідомили в моніторинговій групі «Беларускі Гаюн».

Як повідомляються, вчора у Білорусі тричі фіксували зліт літака-розвідника та винищувачів МіГ-31К. Проте останні два випадки мали декілька дивних збігів. Зокрема, те, що літаки не повернулися на аеродром Мачулищі, з якого вилітали.

Учасники моніторингової групи зазначають, що вчора вранці до Мачулищ з Барановичів прилетіла група винищувачів. Протягом дня вони робили зльоти з аеродрому Мачулищі, і звук зльоту був дуже схожий на МіГ-31К та А-50.

«Ми вважаємо, що вчора винищувачі з Барановичів на аеродромі в Мачулищах проводили тренувально-імітаційні вильоти. І, ймовірно, мета була зімітувати зліт МіГ-31К при зльоті стандартного винищувача типу Су», – йдеться у повідомленні.

Моніторингова група зазначає, що відрізнити зліт Су від МіГ вкрай важко без візуального спостереження.

Нагадаємо, у п’ятницю, 10 лютого в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти російських МіГ-31К у Білорусі.

Цього дня росіяни здійснили 14 масовану ракетну атаку на регіони України. Близько 10:55 у Львові та передмісті було чутно вибухи через роботу ППО. Над Львівщиною було збито 9 ракет, одна ракета влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.