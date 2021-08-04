Тімановську намагалися насильно вивезти з Японії до Білорусі після критики білоруських спортивних чиновників

24-річна білоруська бігунка Христина Тімановська вилетіла з Японії до Австрії. Вона мала полетіти до Польщі, однак її рейс змінили заради безпеки. Про це повідомляють Reuters та BBC.

Спортсменка вилетіла до Відня з Міжнародного аеропорту Наріта в середу, 4 серпня. Очікувалося, що вона полетить безпосередньо до Варшави, оскільки Польща надала їй гуманітарну візу, однак останній момент дипломати змінили її рейс з міркувань безпеки.

Скандал з Христиною Тімановською: коротко

1 серпня спортсменку Христину Тімановську спробували насильно вивезти з Японії після того, як вона різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників. Дівчина обурилася, що їй доручили біг на 400 метрів, тоді як вона спеціалізується в бізі на 200 метрів. Вона звинуватила спортивних функціонерів у тому, що вони щось наплутали з документами інших спортсменок.

Після того, як Тімановську силоміць доставили в токійський аеропорт, вона попросила про допомогу в японської поліції і заявила, що не буде повертатися в Білорусь, оскільки боїться, що її посадять до в’язниці. Це допомогло їй уникнути реєстрації і посадки на літак.

Одразу увечері того ж дня їй запропонували допомогу Польща і Чехія, хоча сама спортсменка хотіла просити притулку в Австрії.