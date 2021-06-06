Більше 20 вулиць Львова залишаться без світла у понеділок
У понеділок, 7 червня, «Львівобленерго» знеструмить 21 вулицю у Львові у зв’язку із ремонтними роботами.
З 9:00 17:00 без електроенергії будуть вулиці:
- Сулими (всі);
- Багряного (всі);
- Терлецького (всі);
- Копача (всі);
- Суха (всі);
- Окружна, 1-50;
- Кравченко, 8;
- Білогорща (всі);
- Гайовської (всі);
- Дагестанська (всі);
- Чувашська, 32-49;
- Соломянка (всі);
- Підстригача, 3;
- Стрийська, 202-204;
- Низинна, 17-23 непарні;
- Сластіона, 3,5,7;
- Широка, 53,55;
- Мурашка (всі);
- Покутська (всі);
- Торф’яна, 9,11,13,15,17.19;
- Замарстинівська, 107, 109, 109а;
- Пачовського (всі).
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