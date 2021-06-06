У понеділок, 7 червня, «Львівобленерго» знеструмить 21 вулицю у Львові у зв’язку із ремонтними роботами. З 9:00 17:00 без електроенергії будуть вулиці: Сулими (всі);

Багряного (всі);

Терлецького (всі);

Копача (всі);

Суха (всі);

Окружна, 1-50;

Кравченко, 8;

Білогорща (всі);

Гайовської (всі);

Дагестанська (всі);

Чувашська, 32-49;

Соломянка (всі);

Підстригача, 3;

Стрийська, 202-204;

Низинна, 17-23 непарні;

Сластіона, 3,5,7;

Широка, 53,55;

Мурашка (всі);

Покутська (всі);

Торф’яна, 9,11,13,15,17.19;

Замарстинівська, 107, 109, 109а;

Пачовського (всі).

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