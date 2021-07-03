45% українців вважають себе футбольними вболівальниками, 54% – не вважають

Більш ніж половина українців (54%) дивляться матчі Євро-2020. При цьому 14% респондентів дивляться всі ігри, 40% – окремі. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Більше третини опитаних (36%) вірять у те, що чемпіоном Європи стане Україна.

Ще 18% переконані, що це буде Англія, 15% – Італія, 10% – Іспанія, 7% – Бельгія, 2% – Данія, по 1% – Швейцарія і Чехія.

У перемогу національної збірної України більше вірять молодь і жінки.

При цьому 45% респондентів вважають себе футбольними вболівальниками, 54% – не вважають.

Опитування проведено Соціологічною групою «Рейтинг»по 30 червня – 2 липня 2021 року серед 2200 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,1%.

Нагадаємо, Україна зіграє зі збірною Англії в 1/4 чемпіонату Європи з футболу ввечері 3 липня. Матч розпочнеться о 22:00. ZAXID.NET вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу «Україна – Англія».