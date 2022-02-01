Водій Mitsubishi Lancer від отриманих травм загинув на місці ДТП

На Львівщині у ДТП із вантажівкою загинув 27-річний водій Mitsubishi. На трасі Київ – Чоп він виїхав на зустрічну смугу, де в’їхав у вантажівку з причепом.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася у понеділок, 31 січня, близько 18:30, у селі Дуб’є, неподалік Бродів. 30-річний мешканець Запоріжжя, який був за кермом вантажівки DAF із напівпричепом марки Schmitz, зіткнувся з легковиком Mitsubishi Lancer.

За кермом Mitsubishi Lancer був 27-річний львів’янин, який виїхав на зустрічну смугу руху на трасі Київ – Чоп. Від отриманих у ДТП травм водій Mitsubishi помер на місці. Рятувальникам довелось розрізати уламки автомобіля, аби дістати тіло водія.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю аварії загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.