На трасі Львів – Шегині мікроавтобус на смерть збив 41-річного пішохода
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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Аварія трапилася пізно ввечері 26 січня на трасі Львів – Шегині
На трасі Львів – Шегині у селі Волиця мікроавтобус збив 41-річного пішохода. Чоловік загинув на місці аварії.
Як повідомили у поліції, аварія трапилася у середу, 26 січня, близько 23:10 у селі Волиця Яворівського району на трасі Львів – Шегині. Мікроавтобус Renault Master, за кермом якого був 37-річний мешканець Мостиськ, наїхав на 41-річного пішохода, мешканця села Вовчищовичі Яворівського району. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП.
За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Якщо провину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
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