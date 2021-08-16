Травми отримали шестеро людей, серед яких двоє – діти

Біля Червонограда на Львівщині автомобіль Volkswagen злетів у кювет, травми отримали шестеро людей, серед яких двоє – діти. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 15 серпня, о 13:23 у с. Сілець Червоноградського району. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, 57-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням, автомобіль з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП травми отримали водій та п’ятеро пасажирів.

Автомобіль Volkswagen злетів у кювет

«Водій і п'ять пасажирів автомобіля, у тому числі дві дитини – 2014 та 2017 року народження, із травмами різного ступеня важкості були доставлені в Червоноградську ЦРЛ», – зазначено у повідомленні департаменту.

За інформацією поліції, тілесні ушкодження отримали водій і п’ятеро пасажирів: двоє дітей віком 4 і 7 років, дві жінки віком 30 і 57 років та 27-річний чоловік. Всіх постраждалих госпіталізували.

Автомобілем керував мешканець м. Червоноград 1964 року народження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на дорогах Львова та області сталася 61 дорожньо-транспортна пригода, дві з них – із потерпілими.