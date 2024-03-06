Водій Nissan Qashqai на смерть збив 40-річного велосипедиста

На Львівщині водій Nissan Qashqai наїхав на велосипедиста. Від отриманих травм 40-річний чоловік загинув на місці.

Як повідомили в поліції, ДТП трапилась 5 березня, близько 21:10 поблизу села Межиріччя Червоноградського району. На трасі Жовква – Ковель 58-річний мешканець Волині за кермом Nissan Qashqai наїхав на 40-річного велосипедиста, мешканця Червоноградського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм велосипедист загинув на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві легковика загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.