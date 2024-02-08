Смертельна ДТП сталася у вересні в Бродах

Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок мешканці Бродів Надії Шишкіній, яка у вересні минулого року за кермом легковика Ford Fiesta вчинила смертельну ДТП з велосипедистом. Їй призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, ДТП сталася 18 вересня близько 12:00 на вул. Залізничній у Бродах. Надія Шишкіна, керуючи автомобілем Ford Fiesta, зупинилася неподалік будинку № 63 з правого боку проїзної частини дороги в напрямку до центру міста, після чого відкрила ліві передні дверки автомобіля. При цьому вона не переконалася, що це буде безпечно і не створить перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Це спричинило зіткнення із велосипедистом, який якраз здійснював об’їзд автомобіля Ford Fiesta, в результаті чого він отримав тілесні ушкодження, від яких помер.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала і розкаялася.

Родичка загиблого велосипедиста в судовому засіданні пояснила, що винуватиця ДТП компенсувала завдану шкоду, тому претензій до неї немає.

Суддя Олена Рахімова визнала Надію Шишкіну винною у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ) та призначила їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавленням права керувати транспортними засобами. Водночас її звільнили від відбування покарання, встановивши випробувальний термін два роки. Винуватиця ДТП не сидітиме у в’язниці, якщо протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов’язки.