У Нетішині біля декількох дитсадків та ліцею виявили підвищену концентрацію хлору. Станом на 13:30 виконавчий комітет Нетішинської міськради повідомив про чотири дитсадки та ліцей №3. Мешканцям прилеглих будинків рекомендують наглухо зачинити вікна. Причини витоку хлору з'ясовують спеціалісти.

Оголошення з проханням зачинити вікна опублікували на сторінці виконавчого комітету Нетішинської міськради у понеділок, 17 жовтня. «Мешканцям мікрорайону поблизу закладів дошкільної освіти № 5, № 6, № 7 закрити вікна наглухо. Залишайтесь у приміщеннях. Виявлено підвищену концентрацію хлору в повітрі. Працює ДСНС», – йдеться у повідомленні.

За десять хвилин виконком міськради опублікував ще одне повідомлення, в якому йшлось також про інші локації: дитсадок №8 та ліцей №3.

У коментарі виданню «Є» міський голова Нетішина Олександр Супрунюк зазначив, що наразі фахівці проводять заміри, працює поліція та ДСНС.

«Заміряють показники концентрації хлору в усіх мікрорайонах. Поки виявлено підвищену концентрацію на цьому «третьому» мікрорайоні. Причому, її виявили після ранкової повітряної тривоги. Дитячі садочки, які в цьому мікрорайоні, наразі не працюють. Ми повідомили батьків і вони забрали малечу додому», – заазначив Олександр Супрунюк.

Оновлено о 14:00. Нетішинська міськрада повідомила у Facebook, що станом на цей час «ситуація щодо перевищення хлору у повітрі стабільна, знаходиться у межах норми». Більше ніяких деталей наразі не повідомляють.