У криницях Кам'янець-Подільської громади виявили значне перевищення нітратів. Подекуди рівень забруднення перевищує допустиму норму в шість разів. Спеціалісти проводили моніторинг впродовж півроку, але за цей час рівень забруднення не зменшився. Таку воду категорично не рекомендують вживати дітям до трьох років.

Про результати досліджень центру контролю та профілактики хвороб у понеділок, 20 червня, повідомила прес-служба Кам'янець-Подільської міськради. Зазначається, що дослідження проводили протягом останніх півроку. Зразки води відбирали з 58 індивідуальних та громадських криниць.

Дослідження показало значне перевищення нітратів у 46 криницях. До прикладу, в зразку води однієї з криниць села Рихта вміст нітратів перевищує норму у шість разів. У зразках води трьох криниць по вулиці Центральна села Колибаївка – в п'ять разів, по вулицях Шевченка, Смирнова, Першотравневій, Ставковій, провулку Зеленому села Довжок, окремих криниць сіл Нагоряни та Княгинен – в три-чотири рази.

Як засвідчує моніторинг, тривалий час показник нітратного забруднення води в більшості зазначених криниць практично не змінюється. Ефективних методів видалення нітратів з криничної води на сьогодні практично не існує, оскільки не кожен фільтр справляється з очищенням, а кип’ятіння лише підвищує концентрацію наявних нітратів.

«Категорично заборонено вживати таку питну воду дітям до трьох років, особливо немовлятам. Токсична дія води з високою концентрацією нітратів може спричинити гостре отруєння, внаслідок якої у дитини гостро порушується транспортування кисню до тканин. Ззовні це проявляється посинінням ділянок навколо рота, кінчиків пальців, мочок вух. При цьому у дитини з′являється задишка, підвищене серцебиття, може спостерігатися блювання, пронос, збільшення слиноутворення. Чутливі до нітратів і особи похилого віку, хворі на анемію, особи із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем», – зазначила лікарка відділення епідеміологічного нагляду Надія Канарчук.



Про результати досліджень води конкретних криниць зазначених сіл можна дізнатися в амбулаторіях сімейної медицини або зателефонувавши за номером 9-65-73. Зразки води з криниць, звідки вживають воду діти до трьох років, досліджують безплатно. Доставити зразки можна за адресою вулиця Матросова, 30 А, біля центральної райлікарні.