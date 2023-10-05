Навчально-імітаційну гранату виявили на території дошкільного закладу

На території дитсадка на Волині виявили навчально-імітаційну гранату. Залишив її там 20-річний місцевий мешканець. У нього вдома виявили інші боєприпаси, на зберігання яких він не мав жодних дозволів.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, гранату на території дитячого садочка одного з сіл Камінь-Каширського району виявили близько 17:00 у середу, 4 жовтня. На місце виїхали поліцейські та вибухотехніки, людей з території евакуювали. Було встановлено, що граната імітаційно-тренувальна.

Згодом правоохоронці встановили, що граната належить 20-річному місцевому мешканцю. Поки невідомо, чи випадково він її там згубив, чи залишив свідомо. Вдома у чоловіка провели обшук, під час якого виявили інші боєприпаси.

«За місцем його проживання поліцейські вилучили імітаційно-тренувальну гранату, бойові набої калібру 5,45 мм, 7,62 мм та стартовий пістолет. Вилучені предмети направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з боєприпасами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.