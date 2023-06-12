Боєприпаси виявили в коробці з медикаментами

У Дубні волонтери під час сортування гуманітарної допомоги виявили у коробці з медикаментами дві гранати. Хто їх туди поклав, наразі невідомо, це встановлює поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, до правоохоронців у неділю, 11 червня, звернувся заступник директора однієї з волонтерських організацій Дубна.

«За результатами огляду місця події поліцейські вилучили корпус гранати «РГД-5», запал до неї, а також гранату іноземного виробництва з підривачем, яка відноситься до категорії небезпечних боєприпасів. Виявили їх працівники організації під час сортування гуманітарної допомоги в коробці з медикаментами», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження з боєприпасами). Наразі гранати вилучили та відправили на експертизу. Хто саме поклав у коробку боєприпаси, з'ясовують правоохоронці.