Росія записує убитих своїх військових до списку «безвісти зниклих», щоб приховати свої втрати на війні в Україні, свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила Служба безпеки України.

З розмови відомо, що тіла вбитих загарбників складають на імпровізованих звалищах, їх так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки.

«Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле – не поле, полігон – не полігон… Загороджене, оточене, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище высотою в людський зріст…» – розповів загарбник своїй дружині з окупованої Донеччини.

За його словами, це звалище організували біля Донецька. Його охоронці заробляють великі гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

«А дізнався він про це – бо там його знайома відшукала тіло брата», – додали у СБУ.

Про те, що росіяни не забирають трупи своїх солдатів з України, повідомлялося від початку війни. Багато трупів російських нацистів зберігаються в українських рефрижераторах. Загалом за час війни, яку Росія розв’язала проти України, загинули майже 26 тис. окупантів.