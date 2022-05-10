Біля Донецька створили звалище трупів російських окупантів
Загарбників, чиї трупи викинули на звалище,у Росії вважають зниклими безвісти
До теми
Росія записує убитих своїх військових до списку «безвісти зниклих», щоб приховати свої втрати на війні в Україні, свідчать нові телефонні розмови загарбників, які перехопила Служба безпеки України.
З розмови відомо, що тіла вбитих загарбників складають на імпровізованих звалищах, їх так багато, що гори трупів досягають двох метрів заввишки.
«Це не морг, це звалище. Величезне, це… поле – не поле, полігон – не полігон… Загороджене, оточене, нікого не пускають. І, коротше, там тисячами привозять. Звалище высотою в людський зріст…» – розповів загарбник своїй дружині з окупованої Донеччини.
За його словами, це звалище організували біля Донецька. Його охоронці заробляють великі гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.
«А дізнався він про це – бо там його знайома відшукала тіло брата», – додали у СБУ.
Про те, що росіяни не забирають трупи своїх солдатів з України, повідомлялося від початку війни. Багато трупів російських нацистів зберігаються в українських рефрижераторах. Загалом за час війни, яку Росія розв’язала проти України, загинули майже 26 тис. окупантів.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.