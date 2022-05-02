Росія придумала новий спосіб маскування своїх втрат на території України. Тепер їх вивозять невеликими партіями і лише в нічний час, свідчать перехоплені розмови росіян, які в понеділок, 2 травня, опублікувала СБУ.

«Щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні, трупи росіян везуть невеликими партіями та виключно в нічний час. Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже “напіврозкладений вантаж 200”, який треба додатково ідентифікувати», – сказано в повідомленні.

На підтвердження цієї інформації СБУ опублікувала перехоплену телефонну розмову російських загарбників, які перебувають у Запорізькій області. На аудіо один із нацистів каже, що тепер трупи везуть «маленькими пачками» і лише вночі, аби не шокувати народ. Також у розмові згадано про те, що тіло одного росіянина везуть на ідентифікацію вже шість днів.

Нагадаємо, що втрати росіян в Україні, починаючи з 24 лютого, вже перевищили 24 тис. військових.