Вантажівку з контрабандними сигаретами затримали поблизу пункту пропуску «Вилок»

У вівторок, 22 серпня, на Закарпатті поблизу пункту пропуску «Вилок» на кордоні з Угорщиною прикордонники затримали фуру з майже 300 ящиками контрафактних сигарет. Вантажівку та товар вилучили, за цим фактом поліція проводить розслідування.

Як розповіли в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, учора на одному із контрольних постів за 300 метрів до кордону прикордонний наряд зупинив вартажівку Mercedes-Benz Atego, якою керував 23-річний житель міста Здолбунів Рівненської області.

Водій повідомив прикордонникам, що перевозить сигарети різних марок та надав товаросупровідні документи на 280 ящиків тютюнових виробів. Надані на перевірку документи викликали у прикордонників сумніви щодо їх дійсності, до того ж водій відмовлявся відкрити вантажівку для огляду.

Вантажівку та сигарети вилучили (фото ДПСУ)

На місце події прикордонники викликали поліцію, після чого було проведено спільний огляд транспортного засобу. У вантажівці виявили 294 ящики сигарет, з яких 200 ящиків без марок акцизного податку.

У результаті вантажівку та сигарети вилучили. Винуватцям загрожує кримінальна відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів (ст.204 ККУ).