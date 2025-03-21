Смертельна аварія сталася ввечері 20 березня на вулиці Обʼїзній у Рованцях

У четвер, 20 березня, у селі Рованці Луцького району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з легковиком загинув 72-річний велосипедист. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася близько 22:00 на вулиці Об’їзній в Рованцях. За даними слідства, 49-річний водій автомобіля Ford збив чоловіка, який переїжджав дорогу на велосипеді. Потерпілим виявився 72-річний місцевий мешканець, який від отриманих травм загинув на місці події.

Відомо, що водій легковика був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.