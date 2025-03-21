Смертельна аварія сталася 30 серпня 2023 року на вулиці Єршова у Луцьку

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 28-річному Дмитру Левковцю за смертельну ДТП. Обвинувачений пʼяним сів за кермо Audi А6, виїхав на тротуар і збив двох чоловіків. Один із потерпілих від отриманих травм помер на місці події. За скоєне водію призначили 3,5 роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 18 березня, аварія сталася 30 серпня 2023 року на вулиці Єршова у Луцьку. За даними слідства, водій автомобія Audi А6 не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де збив двох пішоходів. Після цього обвинувачений намагався втекти, але врізався у припаркований автомобіль Daewoo Lanos. Свідком події став водій таксі, який заблокував рух для порушника.

У результаті ДТП 39-річний пішохід загинув на місці події. Інший чоловік, 33-річний місцевий житель, отримав переломи пальців та інші травми.

Дмитро Левковець визнав свою провину і розкаявся. Він розповів, що в день аварії вживав спиртне, а ввечері вирішив поїхати по сигарети. За словами чоловіка, повертаючись з магазину, він раптово побачив силуети людей, почав різко гальмувати, проте не зміг уникнути зіткнення.

Суддя Ярослав Артиш визнав Дмитра Левковця винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначив 3,5 роки тюрми без права керувати автомобілями протягом шести років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.