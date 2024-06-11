Офісний центр збудують на розі вул. Щирецької на проєктованої вул. Ряшівської

Неподалік Міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького збудують новий офісний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради 11 червня.

Йдеться про будівництво на вул. Щирецькій, біля ТРЦ Victoria Gardens, на ділянці площею 0,09 га. Ділянка перебуває у приватній власності ТзОВ «Захід-Капітал-Буд» та призначена для будівництва адмінбудівель та офісів.

«Будинок буде розташований на наріжній ділянці біля ТРЦ Victoria Gardens та замикатиме цей квартал», – повідомили в департаменті архітектури.

Остаточну висоту забудовник іще узгоджує з Державіаслужбою, втім на розгляд міськради він виніс пропозицію 8-поверхового офісного центру.

ТзОВ «Захід-Капітал-Буд» зареєстроване на вул. Щирецька, 36 у Львові. Її власниками вказані львівська підприємиця Зоряна Була та Тетяна Федишин.