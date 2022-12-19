За вбивство чоловіка, 22-річному новояворівчанину загрожує до десяти років ув'язнення

Поліція затримала 22-річного мешканця Новояворівська, якого підозрюють у вбивстві 69-річного чоловіка з Кіровоградської області. Злочин стався у п'ятницю, 16 грудня, біля головного вокзалу у Львові.

За даними поліції, на території одного із складів, розташованого на вулиці Чернівецькій у Львові, 22-річний житель Новояворівська розпивав спиртне із 69-річним мешканцем Кіровоградщини. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт і почалася бійка. Під час бійки молодший кілька разів сильно вдарив старшого чоловіка по голові.

«Від отриманих травм потерпілий помер і невдовзі його тіло виявив працівник підприємства, який і повідомив про це правоохоронців», – йдеться у повідомленні поліції.

На місці злочину працювали оперативники та кінологи. Поліція встановила особу підозрюваного, передала орієнтування на нього в усі територіальні підрозділи поліції. 22-річного чоловіка затримали на одному з блокпостів, через який він намагався втекти зі Львова.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному тяжкому злочині. 22-річному підозрюваному загрожує до десяти років ув'язнення. Зловмисник перебуває у СІЗО, досудове розслідування триває.