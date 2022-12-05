Підозрюваного у вбивстві сусідки 54-річного львів'янина затримали

У неділю, 4 грудня, у квартирі багатоповерхівки на вул. Авраама Лінкольна у Львові знайшли вбитою 67-річну львів’янку. Жінка навідалася в гості до свого сусіда під час відсутності його дружини та розпивала з ним алкоголь.

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився у неділю близько 15:30 у квартирі будинку на вул. Авраама Лінкольна. 67-річна львів'янка прийшла в гості до свого 54-річного сусіда, вони разом розпивали алкогольні напої.

Коли ж додому повернулася 57-річна дружина господаря квартири, виявила в своєму помешканні вбиту сусідку. Та закривавлена лежала в коридорі. За даними поліції, жінка загинула від ножового поранення в груди. Після цього господиня помешкання зателефонувала в поліцію.

Головним підозрюваним у вбистві є 54-річний господар помешкання, з яким загибла розпивала спиртне. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Справу розслідують за статтею «умисне вбивство» (ч.1 ст.115 ККУ).