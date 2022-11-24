Суд визнав львів'янина винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні і присудив сім років тюрми

Франківський районний суд Львова виніс вирок 42-річному львів’янину, який вбив батька своєї дружини. Чоловік побив тестя молотком по голові, після чого той помер у лікарні.

Як повідомили у четвер, 24 листопада, у прокуратурі Львівщини, злочин було вчинено на ґрунті тривалих неприязних сімейно-побутових стосунків. 42-річний львів’янин та його тесть спільно проживали в одній із квартир у Львові на вул. Науковій, де й стався злочин.

Нападник завдав своєму 60-річному родичу численні удари молотком по голові, внаслідок чого постраждалий через шість днів помер у реанімації.

Суд визнав винним 42-річного львів’янина в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 2 ст. 121 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання – сім років позбавлення волі.