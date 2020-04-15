Вибух пролунав біля 5 лікарні на Котляревського

Внаслідок вибуху невстановленого предмета на вул. Котляревського у Львові загинув чоловік віком близько 40 років. Інцидент стався біля 5-ї міської лікарні. Про це повідомила 15 квітня офіційна «Гаряча лінія міста Львова»

«За оперативними даними, на вул.Котляревського, неподалік 5-ї міської лікарні (не на території медичного закладу), стався вибух. Виявлено понівечене тіло чоловіка, приблизно 40 років, – сказано у повідомленні. – На місці події працюють вибухотехніки та правоохоронці. Смерть констатовано на місці події до приїзду бригади швидкої допомоги. Травми були не сумісні зі життям».

Як уточнили у прес-службі ДСНС Львівщини, рятувальні підрозділи туди не залучались, оскільки вибух не спричинив горіння, також не були пошкоджені розташовані поруч споруди.

За попередніми висновками, вибухнув невідомий предмет. Що саме – з’ясовують працівники поліції.

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