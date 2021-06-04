Жінка намагалась перейти колії у невстановленому місці перед вантажним поїздом

Біля Львова внаслідок наїзду вантажного потяга загинула жінка. Нещасний випадок стався у четвер, 3 червня, близько 19:30 на залізничному перегоні «Мшана – Зимна Вода». За попередньою інформацією поліції, 33-річна жінка намагалась перейти колії у невстановленому місці перед вантажним поїздом.

«Попередньо встановлено, що загибла мала навушники та намагалась перейти колії у невстановленому місці перед потягом, проте не встигла. Від травм, отриманих внаслідок наїзду, вона померла», – повідомили у поліції.

Загибла – 33-річна мешканка селища Рудне.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.