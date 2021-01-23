Водій намагався проїхати залізничний переїзд, не реагуючи на заборонений сигнал світлофора

Вранці у суботу, 23 січня, маршрутка сполученням «Львів – Пустомити» зіткнулась з поїздом. Як повідомила «Львівська залізниця», водій намагався проїхати залізничний переїзд, не реагуючи на заборонений сигнал світлофора.

«Наближаючись до переїзду, водій маршрутного автобуса сполученням Львів – Пустомити знехтував попередженням світлової та звукової сигналізації, що забороняли рух автотранспорту, та виїхав на переїзд. Помітивши порушника, машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, проте відстань до несподіваної перешкоди виявилася замалою, щоб запобігти зіткненню», – повідомила «Львівська залізниця».

У повідомленні вказано, що ДТП трапилась приблизно о 09:00 на залізничному переїзді перегону «Ставчани – Любінь Великий». У ДТП постраждали двоє пасажирів автобуса, яких доставили у лікарню.

Вік потерпілих та інші деталі аварії поки невідомі. У прес-службі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET пообіцяли надати інформацію про цю ДТП згодом.