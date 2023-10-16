ДТП трапилась 23 січня 2021 року на залізничному переїзді біля Пустомит

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок водієві маршрутки Львів – Пустомити Ярославу Федаку, який в’їхав у поїзд та спричинив смертельну ДТП. Суд призначив йому три роки позбавлення волі. Родичі загиблого пасажира відсудили в компанії-перевізника 750 тис. грн моральної компенсації.

ДТП трапилась 23 січня 2021 року в селі Полянка неподалік Пустомит. Водій маршрутки БАЗ А079 №119 сполученням Львів – Пустомити Ярослав Федак не зауважив знак «Стоп» та виїхав на залізничний переїзд, яким у той час їхав поїзд. Унаслідок зіткнення автобуса з електропоїздом загинув один із пасажирів маршрутки, а ще один – отримав тяжкі травми.

У суді Ярослав Федак спершу свою провину не визнав, а згодом визнав частково. Він розповів, що того дня була сонячна погода, тому сигнал світлофора він не помітив, думав, що світлофор несправний. Коли він рушив через переїзд і побачив ліворуч поїзд – загальмував, але потяг врізався у задню частину маршрутки. Він додав, що хотів компенсувати родині постраждалого пасажира матеріальну шкоду, втім вони відмовились. Утім він відкрив рахунок у банку на 100 тис. грн і виписав довіреність розпоряджатися ними дітям і дружині загиблого пасажира.

Свідки в суді повідомили, що світлофорний сигнал перед переїздом працював і сповіщав про наближення поїзда, втім водій його проігнорував. Це ж підтвердили слідчі, які оприлюднили запис із відеореєстратора автомобіля, що рухався за автобусом. Водій потяга, побачивши маршрутку, намагався загальмувати, але зупинився лише за 200 м після залізничного переїзду.

Враховуючи обставини справи, суддя Пустомитівського райсуду Дмитро Кукса зазначив, що Ярослав Федак мав технічну можливість уникнути зіткнення з поїздом, тому визнав його винним у вчиненні смертельної ДТП за ч. 2 ст. 286 ККУ і призначив 3 роки позбавлення волі.

Крім цього, суд зобов’язав ТзОВ «Гал-Всесвіт», що обслуговує маршрут №119 Львів – Пустомити, виплатити родині загиблого пасажира 750 тис. грн моральної компенсації. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.