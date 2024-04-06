ДТП трапилась 23 січня 2021 року в селі Полянка неподалік Пустомит

Львівський апеляційний суд виніс більш суворий вирок водієві маршрутки Львів – Пустомити Ярославу Федаку, який в’їхав у поїзд та спричинив смертельну ДТП, в якій один із пасажирів загинув, а інший – важко травмувався. Спершу Пустомитівський районний суд Львівської області призначив йому 3 роки позбавлення волі, однак родичі загиблого через Львівський апеляційний суд домоглися збільшення терміну ув’язнення до 5 років тюрми.

Як інформував ZAXID.NET, ДТП трапилась 23 січня 2021 року в селі Полянка неподалік Пустомит. Водій маршрутки БАЗ А079 №119 сполученням Львів – Пустомити Ярослав Федак не зауважив знак «Стоп» та виїхав на залізничний переїзд, яким у той час їхав поїзд. Унаслідок зіткнення автобуса з електропоїздом загинув один із пасажирів маршрутки, а ще один – отримав тяжкі травми.

У суді Ярослав Федак спершу свою провину не визнав, а згодом визнав частково. Він розповів, що того дня він не помітив відповідний сигнл світлофора через сонячну погоду й думав, що світлофор несправний. Коли він рушив через переїзд і побачив ліворуч поїзд – загальмував, але потяг врізався у задню частину маршрутки. Однак свідки в суді зазначили, що світлофорний сигнал працював справно, а водій його проігнорував.

Ярослав Федак, що хотів компенсувати родині постраждалого пасажира матеріальну шкоду, втім вони відмовились. Утім він відкрив рахунок у банку на 100 тис. грн і виписав довіреність розпоряджатися ними дітям і дружині загиблого пасажира.

У жовтні 2023 року Пустомитівський райсуд визнав Ярослава Федака винним у смертельній ДТП і призначив 3 роки позбавлення волі. Крім цього, суд зобов’язав ТзОВ «Гал-Всесвіт», що обслуговує маршрут №119 Львів – Пустомити, виплатити родині загиблого пасажира 750 тис. грн моральної компенсації.

І родина загиблого пасажира, і засуджений водій, оскаржили цей вирок у суді. 2 квітня 2024 року Львівський апеляційний суд позов родичів постраждалих пасажирів задовольнив та призначив Ярославу Федаку більш суворе покарання – 5 років позбавлення волі.