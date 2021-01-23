Водій пасажирського автобуса намагався проїхати залізничний переїзд, не реагуючи на заборонений сигнал світлофора

У суботу, 23 січня, суд обрав запобіжний захід водію маршрутки «Львів – Пустомити», що спричинив смертельну аварію на залізничному переїзді біля Пустомит. Як повідомила Нацполіція Львівщини, винуватця ДТП взяли під варту.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці 23 січня селі Полянка на Пустомитівщині 34-річний водій маршрутки «Львів – Пустомити» намагався проїхати залізничний переїзд, не реагуючи на заборонений сигнал світлофора, та спричинив ДТП із поїздом.

Унаслідок ДТП травми отримала 36-річна мешканка села Полянка та 48-річний львів’янин, які їхали у автобусі. Їх доставили у медзаклади, однак попри зусилля медиків чоловік помер у лікарні.