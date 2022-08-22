Аварія трапилася пізно ввечері в неділю

Ввечері 21 серпня у селі Гамаліївка неподалік Львова трапилася ДТП між двома скутерами. Постраждали обидва водії, один з них неповнолітній.

У поліції повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталась 21 серпня близько 21:30, не уточнюючи обставин аварії.

«Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись два скутери Honda, якими керували місцеві мешканці віком 17 та 33 роки. Внаслідок події обидва скутеристи отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню», – зазначено у повідомленні.

У Львівському центрі екстреної меддопомоги ZAXID.NET уточнили, що у 17-річного постраждалого підозра на закритий перелом верхньої щелепи, його шпиталізували в дитячу лікарню на вул. Орлика. У старшого скутериста – закрита черепно-мозкова травма середнього ступеня важкості. Він перебуває у лікарні св. Пантелеймона.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).