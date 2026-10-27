Нападнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

У селі Лисиничі біля Львова водій мікроавтобуса вдарив битою по голові військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Щодо нього порушили кримінальну справу та обрали запобіжний захід – домашній арешт.

Як вказано в ухвалі Личаківського райсуду, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився 23 жовтня 2026 року на вул. Тракт Глинянський у селі Лисиничі Львівського району. Група оповіщення зупинила автомобіль Mercedes-Benz Sprinter для перевірки військово-облікових документів.

Між водієм мікроавтобуса та солдатом виник конфлікт, під час якого водій дістав із салону машини дерев’яну биту та один раз вдарив військового по голові. У солдата діагностували забійну рану тім’яної ділянки голови.

Нападнику, уродженцю колишнього Перемишлянського району Львівщини, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.350 ККУ.

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На час слідства суд обрав йому запобіжний захід – два місяці цілодобового домашнього арешту.