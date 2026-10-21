Обоє обвинувачених уклали угоди з прокурором про визнання винуватості

Франківський районний суд Львова виніс вирок лікарці Ользі Попадюк та ФОПу Андрію Нечаю за замах на усунення перешкод у незаконному виїзді чоловіка за кордон. За хабар він мав отримати фіктивний статус людини з інвалідністю. Обвинувачені уклали угоду про визнання винуватості з прокурором, перерахували по 500 тис. грн донату на оборону України та уникли тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, Ольга Попадюк у 2024 році працювала лікаркою-невропатологом 4-ї міської поліклініки Львова та вступила у змову із ФОПом Андрієм Нечаєм та іншими людьми, яких слідство не встановило.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У червні 2024 року Андрій Нечай знайшов чоловіка, який хотів виїхати за кордон. За 7 тис. доларів він запевнив, що готовий сприяти в усуненні перешкод у незаконному переправленні через кордон, зокрема організувати набуття фіктивного статусу людини з інвалідністю. Клієнту не потрібно було проходити обстеження та лікування, а лише прибути на засідання комісії МСЕК.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Після передачі грошей у липні 2024 року, у клієнта попросили документи для його реєстрації у Львові. Він прийшов у 4-ту міську поліклініку до Ольги Попадюк, де пройшов діагностику шийного відділу та голови за допомогою комп’ютерної томографії.

Лікарка попросила свого знайомого, який не знав про цю схему, заключити з чоловіком декларацію через Helsi, а також знайшла людину, яка погодилась проходити обстеження та лікування у стаціонарах замість її клієнта. Згодом чоловіку встановили діагноз для призначення групи інвалідності.

Ользі Попадюк та Андрію Нечаю повідомили про підозру за ч.2 ст.15, ч.3 ст.332 ККУ тобто у закінченому замаху на усунення перешкод у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Обоє обвинувачених уклали угоди з прокурором про визнання винуватості. З матеріалів справи відомо, що вони внесли добровільну пожертву по 500 тис. грн кожен на оборону України, а також їм мають призначити іспитові терміни.

Цю справу розглянула суддя Мирослава Гулієва, яка дослідила усі матеріали, аргументи та затвердила укладені угоди з прокурором. Ользі Попадюк та Андрію Нечаю призначили по 5 років тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічними іспитовими термінами. Вирок ще можна оскаржити.

У вироку зазначено, що Ольга Попадюк є непрацюючою, тобто вона вже не працює у комунальній поліклініці. Андрій Нечай є ФОПом. За даними YouControl, його основний КВЕД – діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.