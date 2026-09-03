Медсестру затримали після одержання третьої частини хабаря

СБУ спільно з поліцейськими затримали на хабарі медичну сестру Сокальської районної лікарні 42-річну Лесю Маковську. За версією слідства, медикиня брала хабарі за вплив на посадовців лікарні для вирішення питання оформлення інвалідності.

Як повідомили у четвер, 3 вересня, у прокуратурі та СБУ Львівщини, пацієнт проходив обстеження в медзакладі для встановлення йому групи непрацездатності у зв’язку з хворобою.

«Під час спілкування медсестра запевнила його, що попри реальні підстави, отримати групу інвалідності без допомоги він не зможе. Проте, вона має потрібні зв’язки та може посприяти у цьому. Зокрема, організує оформлення листа непрацездатності, що підтверджує перебування на лікуванні та встановлення відповідного діагнозу», ­– розповіли в прокуратурі.

Окрім цього, 42-річна медикиня переконувала, що може вплинути на членів ЕКОПФО для прийняття потрібного рішення. А маючи встановлену III групу інвалідності, військовозобов’язаний зможе легально оформити відстрочку від мобілізації. Озвучена вартість всього пакету послуг становила 5-6 тис. доларів.

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Медсестру затримали на гарячому після одержання грошей

Розуміючи, що має всі законні підстави на отримання висновку про непрацездатність та встановлення групи інвалідності, пацієнт звернувся до правоохоронців і далі діяв під їхнім контролем.

«Оплату за послуги пацієнт вносив частинами. Задокументовано, що медсестра отримала 500 доларів США у червні цього року і 3000 грн на початку серпня. Жінку затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України після отримання чергової частини неправомірної вигоди (600 доларів США)», – додали в прокуратурі.

Затриманій повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвище та назву лікарні. За даними ZAXID.NET, підозру отримала медсестра Сокальської РЛ Леся Маковська. Слідчі встановлюють інших причетних до схеми.